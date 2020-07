"Lautaro e Luis Suárez poderiam jogar juntos"

Lautaro Martínez é um dos objetivos do Barça no mercado de transferências. Uma possível transferência que, com o passar do tempo, parece estar cada vez mais longe.

Fabio Radaelli, descobridor de Lautaro, foi questionado sobre a possibilidade de ver o argentino vestido de azul-grana. "Excelentes jogadores como ele estão prontos para jogar em qualquer time, com qualquer esquema tático. Estamos falando de um dos melhores atacantes que haverão nos próximos 10 anos. Ele ainda é muito jovem e dará muito o que falar", afirmou. ÁS'.

Se o Barça o contratar, diz Radaelli, ele não terá se enganado. E eles não devem se preocupar com Luis Suárez e a competição entre eles. "Acho que eles poderiam jogar juntos. Suárez é um atacante magnífico. Como na Argentina, Lautaro joga com Agüero e Messi, no Barça os três podem fazer isso juntos. Aqueles que são bons podem jogar juntos", disse ele.

E ele explicou como descobriu o potencial de Lautaro. "Ele chamou nossa atenção desde o primeiro dia que vimos. Ele tinha 16 anos. Uma psicóloga no Racing fez um teste psicológico nele. Um dia ela veio, me perguntou sobre ele e me disse que seu teste era um dos melhores que já havia visto. Ele era muito maduro na época. Ele é um jogador incrível e com uma impressionante capacidade intelectual: uma combinação perfeita", disse ele.

Finalmente, ele disse com qual jogador ele se parece: "Ele me lembra Snaider. Eles são semelhantes. Muito completo tecnicamente e em nível de potência. Ele também se parece com Kun".