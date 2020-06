Leipzig começa atrás, mas consegue domar o bode do Colônia

Longe de brigar pelo topo da tabela, os times entraram em campo com bastante vontade.

Desde o começo, as duas equipes se mostraram bastante agressivas e não queriam saber de ficar na defensiva. Já no começo do jogo, Horn precisou fazer uma defesa incrível para pegar um chute de Timo Werner. O craque pegou de 1ª uma bola à meia-altura na marca do pênalti. Por sorte, o goleiro conseguiu jogar essa bola para fora. Era uma amostra do que estava vindo pela frente.

E aos seis minutos o Colônia abria o placar com um lindo gol de Córdoba. Rexhbecaj recebeu um lançamento na área, chutou cruzado por baixo das pernas do goleiro e a bola acabou batendo na trave. Na sobra, lá estava Córdoba para chutar colocado no fundo do gol. Foi o 12º gol do jogador na Bundesliga.

Porém, o grande jogador sentiu um choque com Upamecano, foi atendido em campo mas precisou sair para continuar o atendimento. E fora do campo, ele assistiu o que não gostaria: o gol de empate do RB Leipzig.

Schick recebeu um longo cruzamento de Angeliño e cabeceou para o fundo do gol. Sem chances para Horn.

Logo depois, Córdoba voltou ao jogo, tentou ficar por um tempo mas voltou a sentir. Ele acabou sendo substituído por Modeste ainda aos 22 minutos de jogo.

Depois do gol, o Leipzig começou a se animar e a atacar mais. Porém, como o jogo foi equilibrado o tempo inteiro, o Colônia respondia com pressão forte, mas não teve êxito.

Aos 36 minutos, o Leipzig virou o jogo com um gol de Nkunku, que foi lançado na frente, ficou sozinho com o goleiro e só precisou de uma cavadinha para garantir a ida ao intervalo com uma vitória parcial.

E na volta do intervalo, Timo Werner faz o seu com uma incrível assistência do goleiro Gulácsi. Kainz cobrou uma falta direto nas mãos de Gulácsi, que repôs a bola na frente para Timo Werner. O craque ficou sozinho com o goleiro e tocou no canto.

E como o jogo era um verdadeiro 'toma lá, dá cá', apenas cinco minutos o Colônia diminuia a diferença com um golaço de Modeste no cantinho. Um chute colocado que deixou Gulácsi na saudade. Logo Modeste que havia entrado no lugar do lesionado Córdoba, autor do primeiro gol, mostrou que há males que vêm para o bem.

E dois minutos depois, o RB Leipzig fazia mais um gol. Dessa vez, Dani Olmo pegou a sobra do escanteio e fez um gol parecido ao que sua equipe havia acabado de sofrer: um chute colocado no canto para não dar esperanças ao time da casa.

Desse momento até o fim do jogo, tivemos um festival de gols perdidos para ambos os lados. Um Leipzig louco de vontade de ampliar o placar e um Colônia sedento pelo empate. O juiz, por fim, apitou e agora a briga pela vaga na Champions League está uma verdadeira confusão: o Leipzig terminou a 29ª rodada em terceiro, com 58 pontos. Já o Colônia continuou em 11º com 34 pontos.