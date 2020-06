Léo, zagueiro do Cruzeiro, deu positivo para Covid-19

Duas semanas após resultados inconclusivos adiarem os trabalhos do Cruzeiro, o clube confirmou que os testes realizados com o experiente zagueiro Léo deram positivo.

"O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atleta Léo testou positivo para o exame de Covid-19, após exames realizados nesta nova série de testes para a detecção do novo coronavírus", anunciou o clube.

O zagueiro de 32 anos não tem sintomas da doença e foi afastado das atividades do time. Ele ficará em casa, cumprindo as orientações de isolamento social do protocolo, e terá acompanhamento médico.

"Léo, assim como os demais jogadores, segue o protocolo de segurança implantado pelo Departamento Médico do Cruzeiro e não manteve nenhum contato com outros atletas ou membros da comissão técnica durante as atividades na Toca da Raposa 2", concluiu o Cruzeiro no comunicado.