Lesionado, Kroos deixa a concentração da Alemanha

Más notícias para a Alemanha e para o Real Madrid. A seleção confirmou que Toni Kroos está lesionado, foi cortado da concentração e está voltando à Espanha.

Segundo o comunicado médico alemão, o volante foi integrado ao grupo já trazendo problemas nos músculos adutores, que teriam origem dos trabalhos com o clube espanhol. O técnico Joachim Löw comentou a respeito.

"Nosso departamento médico examinou e tratou Toni intensamente. Gostaríamos que ficasse conosco, mas é melhor que se recupere bem e que esteja nas melhores condições para a Eurocopa", disse o treinador.

A Alemanha está concentrada para os três primeiros compromissos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Os adversários são Islândia (25/03), Romênia (28/03) e Macedônia do Norte (31/03).

Nesta temporada, Toni Kroos soma 35 partidas disputadas pelo Real Madrid, 30 titularidades, dois gols marcados e nove assistências.