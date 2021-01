Lewandowski quebra novo recorde pelo Bayern de Munique

Robert Lewandowski, a máquina de gols do Bayern de Munique, quebrou mais um recorde pela equipe alemã.

Com o gol marcado no triunfo por 2x1 do Bayern sobre o Freiburg neste domingo (17) garantiu ao matador polonês uma marca que pertenceu a ninguém menos do que Gerd Muller por 42 anos.

Os 20 gols marcados até aqui na Bundesliga fazem de Lewa o jogador que mais fez gols nas 16 primeiras partidas da competição em toda história. O recorde pertencia ao lendário atacante alemão desde a temporada de 1968/69.

Os números de Lewandowski também o colocam no topo da disputa pela Chuteira de Ouro 20/21, onde já soma 40 pontos (dois por cada gol marcado na liga nacional), perseguido de longe por Cristiano Ronaldo, com 30 pontos (15 gols).

Atual melhor jogador do mundo, eleito pelo The Best da FIFA, Lewandowski marcou absurdos 59 jogos em 53 partidas na temporada 2019/20, levando o Bayern à conquista da Bundesliga, Champions League e Copa da Alemanha.

O Bayern já ocupa a primeira posição da Bundesliga 20/21 com 36 pontos, quatro de diferença para o segundo colocado, RB Leipzig. Na sequência da Champions, os alemães encaram a Lazio da Itália.