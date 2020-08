Liga Europa: as escalações de Manchester United e LASK Linz

O Manchester United chega à partida decisiva das oitavas de final da Liga Europa com uma grande vantagem a seu favor, já que na partida de ida contra o LASK Linz goleou por 5 a 0.

Em boa fase principalmente desde a chegada de Bruno Fernandes, o time conquistou vaga na próxima Champions League e chega com alguns dos principais jogadores entre os reservas contre o time austríaco. Além do Português, jogadores como Pogba e Rashford ficam na reserva do time que conquistou o título da Liga Europa em 2016/17.

Escalações confirmadas

Manchester United: Romero; Fosu-Mensah, Bailly, Maguire, Williams, Fred, Mctominay, Ligard, James, Mata e Ighalo.

LASK: Schlager; Wiesinger, Trauner, Andrés Andrade, Ranftl, Holland, Michorl, Renner, Balic, Frieser e Raguz.