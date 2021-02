Liverpool derrota o West Ham com golaços de Salah

O West Ham recebeu o Liverpool neste domingo pela 21ª rodada do Campeonato Inglês e viu o time de Jürgen Klopp dar andamento à sua recuperação.

Os 'reds' chegaram a duas vitórias seguidas após uma sequência negativa e contou com gols marcados no segundo tempo de uma partida em que Mané não pôde atuar.

Mohamed Salah assumiu o protagonismo do ataque e marcou dois golaços, aos 57 e 68 minutos. O egípcio chegou a 15 gols, mantendo a liderança da artilharia da Premier League. Ao todo, ele tem 22 gols na temporada.

Georgino Wijnaldum ampliou aos 84, três minutos antes de Dawson descontar para os anfitriões, que perderam a invencibilidade de 2021.

Com o resultado, o Liverpool chega a 40 pontos e assume a terceira posição, ficando a apenas quatro do líder Manchester City, que ainda tem um jogo atrasado. O West Ham, com 35, está no quinto lugar da tabela.