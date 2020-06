Liverpool é campeão da Premier League 2019/20

Em 30 anos, muitas coisas podem acontecer. Pode até haver uma pandemia que paralisa o mundo inteiro. No entanto, nem o vírus impediu o título do Liverpool. Nesta quinta-feira, os 'reds' foram oficializados como campeões da Inglaterra, feito que não conseguiam desde quando a competição ainda nem se chamava Premier League. A confirmação do título veio com a derrota do Manchester City contra o Chelsea.

Desde a temporada 1989-90, sete clubes diferentes conquistaram o título e nenhum foi o do estádio Anfield. O Manchester United ganhou 13, o Chelsea levatou cinco troféus, o Manchester City e o Arsenal comemoraram quatro vezes e Leeds, Blackburn Rovers e Leicester foram campeões uma vez cada.

O atual campeão europeu estava esperando a hora de celebrar desde o começo do ano devido à impressionante temporada do grupo comandado por Klopp, que somou grande invencibilidade e disparou com antecedência. O time perdeu apenas um dos 31 jogos disputados até agora, contra o Watford na 28ª rodada.

Com cinco partidas a serem disputadas, o Liverpool soma 23 pontos de distância do Manchester City e não tem mais chances de ser superado. Com isso, a torcida já comemora de uma forma diferente: com estádios vazios e sem liberação de aglomeração para evitar riscos de contágio em época de pandemia. A eliminação na Liga dos Campeões é uma mancha na temporada, mas não prejudica a imagem de um time com tantos títulos e tanta superioridade nos últimos meses.

Com Klopp no comando, o Liverpool se proclamou campeão com 86 pontos, 70 gols a favor e apenas 21 contra. A equipe venceu 28 jogos, empatou dois e perdeu um. Isso representa incríveis 90,32% de vitórias. A campanha só não teve gols marcados em duas partidas e o time saiu de campo sem levar gols em 14 ocasiões.

O sucesso vem do trabalho coletivo, com peças que funcionam com a sincronia de um relógio suíço. O exemplo disso é a eficiência do trio de ataque com Sadio Mané, Salah e Firmino. Atrás, craques como Van Dijk, Alisson e Alexander-Arnold se destacam garantindo a segurança defensiva com qualidade diferenciada, sendo o lateral o grande garçom, com 12 assistências. Na frente, Salah é o artilheiro do time com 17 gols.

Por tudo isso e outros tantos detalhes brilhantes de cada atuação, o Liverpool volta a ser campeão inglês após 30 anos.