Lloris explicou a confusão com Son

O Tottenham garantiu uma importante vitória sobre o Everton (1-0), em uma partida marcada pelo desentendimento entre Son e Lloris.

Naquela ação, que terminou com um chute de Richarlison, Son não voltou para defender, o que Lloris não aceitou calado.

"São coisas de vestiário. O que aconteceu entre 'Sonny' e eu faz parte do futebol. Não há problema. No final do jogo, vocês viram que estávamos bem", disse o goleiro francês em declarações à Sky Sports.

A polêmica ocorreu porque, quando o árbitro apitou o intervalo de jogo, Lloris correu para tirar satisfação com Son, com vários colegas de equipe precisando separá-los para que a discussão não fosse mais longe.

Quando a partida terminou, o francês se aproximou do coreano e ambos se desculparam em um abraço sincero.