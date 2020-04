Lovren dá um carrinho... em seu próprio filho!

Dejan Lovren é assombrado por uma fama de ser duro em campo. Se houver alguma dúvida, basta ver esse vídeo dele brincando com seu filho pequeno.

A cena que você vai ver aconteceu no jardim da casa, desconectando-se de tanto confinamento batendo uma bolinha em família. Mas o zagueiro croata parece ter levado a sério demais essa brincadeira.

O jogador de futebol de 30 anos, vendo seu filho correr pelo jardim em busca da bola, não hesitou em ir buscá-la. E ele fez isso como se a Liga dos Campeões estivesse em jogo: pulando no chão e dando um carrinho em seu filho. Uma cena brutal.

Não satisfeito, ele postou o vídeo em sua conta do Instagram, em câmera lenta, e com um texto bastante sarcástico com o pequeno: "O VAR está verificando um possível amarelo por simular falta".