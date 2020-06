Lucas Fernandes dá as boas-vindas à volta do futebol em Portugal com um golaço!

A Liga Portuguesa voltou nesta quarta-feira com um golaço de Lucas Fernandes. O jogador do Portimonense foi responsável por abrir o placar do Portimonense-Gil Vicente com um chute imparável.

O segundo tempo havia começado quando o meia do Portimonense recebeu a bola de Henrique no lado esquerdo. Lucas Fernandes chutou com a direita a mais de 30 metros uma bola que saiu da intermediária e foi diretamente para o canto esquerdo do gol defendido por Dénis, que nada pôde fazer.

Este foi o primeiro gol no retorno da Liga NOS após a paralisação causada pelo COVID-19. Um gol que pode dar vida ao Portimonense na luta pela salvação.

Pouco importava os regulamentos de saúde social ao comemorar o gol. Como se fosse antes da pandemia, todos os jogadores do Portimonense se abraçaram como se não houvesse amanhã.