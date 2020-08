Lucas Lima ganha prestígio com Luxemburgo

Lucas Lima é a aposta do técnico Vanderlei Luxemburgo para o Palmeiras ter mais criatividade no seu meio-campo. Em busca de uma equipe que consiga construir além da velocidade e intensidade já colocadas na marcação, o treinador vê no camisa 20 a possibilidade com maior chance de acerto no atual elenco.

Em seu terceiro ano de Palestra Itália, o canhoto completou 30 anos durante a quarentena e não vinha gozando de grande prestígio no clube. Depois de receber algumas chances na volta do futebol, porém, mostrou que pode oferecer algo que faltou bastante tanto nas finais quanto na estreia do Brasileiro: passe de qualidade.

Um exemplo citado internamente é a bola enfiada para Luiz Adriano finalizar, no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Flu. Foi um raro "passe vencedor" nos últimos duelos do Verdão, acostumado a chegar mais em jogadas aéreas ou disputas pela "segunda bola".

Outro fator que favoreceu Lucas Lima foi ter se prontificado a bater um pênalti na decisão contra o Corinthians. Depois de entrar aos 40 minutos do segundo tempo, o jogador ignorou a pressão por já ter um erro na sua conta (na final do Paulista de 2018, contra o mesmo Cássio) e guardou a sua cobrança.

Contente por ver o armador não fugir da responsabilidade, Luxa quer demonstrar que valoriza a postura. Mesmo com o time programado para rodar o elenco até a quinta rodada, quando haverá um intervalo maior de uma semana, ele está na primeira posição da fila para ser o construtor da equipe.

Depois de empatar com o Flu, o Verdão volta a campo neste sábado, às 21h30 (de Brasília), contra o Goiás, no Allianz Parque. Chance para mostrar que, além de campeã, a equipe sabe jogar bola quando precisa.