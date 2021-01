Lucas Vázquez rejeita primeira proposta de renovação do Real Madrid

Há poucos meses, tudo levava a crer que o ciclo de Lucas Vázquez no Real Madrid havia terminado, mas o ponta surpreendeu tanto como lateral como na sua posição habitual. Ele é um jogador totalmente diferente e isso lhe rendeu a renovação.

Lucas termina o contrato no dia 30 de junho e no início da temporada havia dúvidas sobre sua continuidade. Só a insistência de Zinedine Zidane, que sempre confiou nele, manteve suas opções. Mas no final ele acabou vencendo em campo.

Por isso, com a chegada do novo ano, o Real Madrid começou a trabalhar com a sua prorrogação de contrato. A diretoria merengue já lhe enviou uma primeira proposta que, de acordo com 'Marca', o galego rejeitou.

Embora Lucas Vázquez esteja feliz em Madri e queira continuar, ele não o fará de qualquer maneira. As condições que o clube lhe ofereceu nesta abordagem não o convenceram e, pelo que foi publicado, o assunto não será resolvido a curto prazo.

De momento, depois desta primeira resposta negativa, Lucas e o Real Madrid se deram um tempo para pensar. Em breve, a entidade enviará a seus representantes uma nova oferta para continuar usando a camisa branca.

"É uma questão de dois lados", disse Lucas Vázquez após a partida contra o Celta. A ausência de Carvajal o catapultou para a posição titular na faixa da direita, aí começou a despontar no 'Clásico', e agora parece estar nos seus melhores momentos na ponta. Neste final de semana, conseguiu gol e assistência em parceria com Asensio.