A seleção da Espanha teve a lista de convocados confirmada para a próxima rodada da Uefa Nations League, quando enfrentam Suíça e Ucrânia.

Confira no vídeo um trecho da entrevista de Luis Enrique. O treinador elogiou Ansu Fati, mas evitou compará-lo com Messi pelo que tem feito no Barça.