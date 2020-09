Luis Henrique, a maior venda na história do Botafogo

Um dos maiores destaques do Botafogo em 2020, Luis Henrique teve sua venda para o Olympique de Marseille oficializada e vestirá a camisa 11 do gigante francês nesta temporada 2020-21. Apesar de ter feito apenas 21 jogos com a camisa do Glorioso, o atacante de 18 anos já deixou seu nome marcado na história botafoguense: afinal de contas, ele se tornou a venda mais cara do Alvinegro em todos os tempos.

Para contar com Luis Henrique, o Marseille desembolsou cerca de 12 milhões de euros (o que na conversão atual rende algo em torno de R$ 77,8 milhões). O valor pago pelos franceses não chega a ser nem metade da multa rescisória que o atacante tinha com o Botafogo (30 milhões de euros), mas já foi o suficiente para colocar o jovem no lugar mais alto do pódio de vendas do Alvinegro.

Antes de Luis Henrique, a maior venda botafoguense em todos os tempos havia sido Vitinho, hoje no Flamengo, que em 2013 foi vendido ao CSKA de Moscou por 9,5 milhões de euros. Segundo balanço do Botafogo, que tinha direito a cerca de 30% do atacante, o valor em reais que foi para a conta do Alvinegro tinha sido R$ 9,627 milhões.

Quantos milhões Luis Henrique rendeu ao Botafogo?

Vale destacar que a maior parte dos direitos econômicos de Luis Henrique pertenciam ao Três Passos Atlético Clube (TAC), clube cujo dono é o empresário Sandro Becker. O Botafogo detinha 40% dos direitos do jovem atacante, o que lhe rende cerca de R$ 30,8 milhões.

Mas se por um lado Luis Henrique deixou o estádio Nilton Santos por um valor muito abaixo ao de sua multa rescisória, ao menos o clube carioca ainda manteve algum percentual dos direitos econômicos sobre o atacante. Ou seja: se for negociado futuramente pelo Olympique de Marseille, o Alvinegro deverá receber mais valores.

Relação Botafogo-Marseille

A ida de Luis Henrique para o Olympique de Marseille aumenta um pouco a relação histórica entre o clube francês e o da Estrela Solitária. No vídeo de apresentação do jovem, por exemplo, a equipe francesa fez homenagens a Garrincha.

Em 2014, o zagueiro Dória também deixou o Botafogo rumo ao estádio Velodrome. Entretanto, os dois maiores ídolos em comum tanto ao Botafogo quanto ao Marseille são os de Paulo César Caju e Jairzinho. A esperança de Luis Henrique é de continuar este legado.