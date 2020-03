Luis Suárez diz que vai voltar antes do previsto

A lesão de Luis Suárez é uma das questões pendentes em Barcelona. Ele teve que passar por uma operação no joelho e ficou de fora por vários meses, mas, embora seu retornou fosse esperado para maio, isso deverá ocorrer mais cedo. O próprio jogador trouxe a novidade em declarações a 'Referí'.

"Eles me deram até o início de maio, mas, após as reuniões que tive com os médicos e devido à evolução, isso vai se antecipar um pouco", afirmou o jogador.

"O médico me disse que estava indo muito bem e isso me deu esperança de voltar a jogar mais rápido. Quando o time voltar, eu estarei com eles (seus colegas)", acrescentou o atacante. Esta é uma ótima notícia para o clube, que poderia receber o 'reforço' uruguaio na reta final da temporada.

Sobre como foi a temporada da equipe até então, Suárez analisou: "Tivemos momentos difíceis, com resultados inesperados. No ano passado, com o Liverpool. E já havia acontecido com a Roma no ano anterior. No início da temporada, havia muita conversa sobre a mudança de técnico (Ernesto Valverde), que sempre exigiu muito".

"Aconteceu na Supercopa de perdemos contra o Atlético em um dos melhores jogos que disputamos nesta temporada, mas nos descuidamos por cinco minutos e fomos eliminados. Isso gerou certa preocupação na diretoria e tomaram a decisão de trocar de treinador", acrescentou.

O atacante também falou sobre o novo técnico: "Outro treinador (Quique Setién) chegou no meio da temporada e é difícil tentar mudanças ou trabalhar da maneira que ele gostaria, mas acho que esse time do Barcelona tem jogadores capacitados para se adaptar ao que ele pedir. Estávamos em uma fase difícil porque Dembélé se machucou, eu me machuquei... são fatores que influenciam na equipe".