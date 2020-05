Maicon ganha processo do São Paulo; entenda o caso

Mesmo tendo ficado quatro anos no São Paulo, Maicon nunca contou com o carinho da torcida. Agora, ídolo do Grêmio, voltou a entrar em conflito com o Tricolor: o volante entrou com processo contra o clube, alegando que teria que receber pagamento adicional por trabalho noturno e aos domingos e feriados.

A notícia não caiu nada bem nas redes sociais. Torcedores da equipe paulista, começaram, em peso, a atacar o jogador nas redes sociais: a torcida fala que jogar no fim de semana é natureza da profissão e aponta para o fato de que o atual meio-campista do Grêmio não entrou na justiça contra nenhum outro de seus ex-clubes.

Esse tipo de processo começou com Paulo André, atual diretor de futebol do Athletico-PR, que processou o Corinthians pelo mesmo motivo e venceu a causa, conseguindo chegar a um acordo judicial de R$ 750 mil. No caso de Maicon, o São Paulo concordou em pagar R$ 200 mil ao volante.

Mais uma vez, é o clube paulista procurando ex-jogadores que entraram com ações na justiça, procurando costurar acordos. No total, estas dívidas chegam a R$ 37 milhões e contaram para o balanço financeiro de 2019, que teve R$ 156 milhões de déficit. O diretor financeiro do Tricolor, Elias Albarello, alegou que a equipe está quitando essas dívidas para entregar, no final do mandato de Leco, que termina no fim do ano, um time sem pendências financeira na justiça.

O contra-ataque de Maicon

Para se defender dos torcedores que vieram o atacar nas redes sociais, o volante resolveu publicar um texto de resposta em seu Instagram e fechou os comentários da postagem para que apenas amigos pudessem lhe responder.

No texto publicado por Maicon, o jogador alega que o São Paulo, em certo momento de sua passagem pelo clube, lhe devia três meses de direitos de imagem, e que eles só foram pagos após um curto período de tempo. Assim, o atleta teria entrado na justiça para garantir seus direitos.

Confira a resposta do jogador:

"Hj acordei com vários bom dia diferentes, aí te pergunto, o errado sempre somos nós jogadores? parece q não temos família. 2004 e 2005 joguei no flu e to até hj sem receber, 2006 joguei 4 meses no Botafogo e só recebi 2 e tbm estou até hj sem receber, 2009 cheguei no Figueirense e sai dezembro de 2011, tbm fiquei sem receber e liguei pro diretor na época e com palavras dele, não temos dinheiro para te pagar e na justiça recebi , aí vou para o sp praticamente de graça, saio em 2015 com 3 meses de imagem atrasada e só recebi pq o Grêmio me comprou do SÃO PAULO por 7 milhões, aí corro atrás do meu direito e estou errado?! Torcedor do SP menos Mimimi e vá cobrar quem administra seu clube, tem tantas pessoas q estão acabando com nosso país e sempre vejo notícias de jogadores de futebol. Se a gente ajuda, não faz mais q obrigação, se cobramos nossos direitos somos mercenários, eu não vi nenhum torcedor desses clubes q saí bater na minha porta e me pagarem o q devem, aí querem ficar te xingando no Instagram. Menos Mimimi e quero ver se vcs fossem embora dos seus trabalhos e ficassem sem receber e o seu advogado te falasse q vc tinha direito, se vcs não fariam a mesma coisa , é muita hipocrisia. Deus abençoe essas pessoas e q ele possa dar em dobro tudo q me desejam. Só Deus mesmo !!!"

Inicialmente, em parte do texto divulgado por Maicon, o volante dizia que o "São Paulo havia parado no tempo". Depois, o postou de novo sem essa frase.