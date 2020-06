Mainz 05 ganha e respira com empate do Fortuna Düsseldorf

À espera da partida do Werder Bremen, penúltimo colocado, quase todos clubes que lutam para não cair na Alemanha atuaram neste sábado. E foi o Mainz 05, quem se deu melhor por enquanto.

O time derrotou o Eintracht em Frankfurt e se distanciar mais dois pontos do Fortuna Düsseldorf, que empatou com o Hoffeinheim em partida realizada paralelamente.

A vitória do time de Achim Beierlorzer começou com um gol de Niakhaté no primeiro tempo e ficou completa com Malong decidindo a partida a favor do Mainz 05.

O Mainz 05, que soma três vitórias consecutivas contra o Eintracht Frankfurt, ainda teve dois gols anulados - de Mateta e Quaison - por impedimento.

Ao mesmo tempo, o Fortuna Düsseldforf conquistou um ponto em casa contra o Hoffenheim, que tenta vaga para a Europa League da próxima temporada.

O placar foi aberto pelos anfitriões com um gol de Hennings nos primeiros minutos do jogo, mas o Hoffenheim se recuperou bem, conseguiu virar o placar com gols de Dabbur, no primeiro tempo, e Zuber, no segundo, apesar da expulsão precoce de Hübner.

Ciente de que cada ponto é ouro no trecho final da Bundesliga, Hennings reapareceu completando o placar em 2 a 2.

Além desses jogos envolvendo os times que lutam contra o rebaixamento, o lanterna também estve em campo no mesmo horário. O Paderborn, com um a mais durante todo o segundo tempo, conseguiu um empate nos acréscimos na casa do RB Leipzig.