Mais 10 milhões de euros na conta do Sporting graças a Bruno Fernandes

O Manchester United conseguiu se classificar para a próxima edição da Champions League, muito em parte a evolução causada pela entrada de Bruno Fernandes na equipe.

O jogador portugês fez muito bem para o conjunto 'red devil' e continua fazendo muito bem também para o Sporting de Portugal.

Isso porque, de acordo com 'A Bola', os leões de Lisboa terão direito a receber do United mais dez milhões de euros referentes aos bônus estipulados na contraração do português.

Ao todo, são cinco milhões de euros pela classificação a maior competição de clubes da Europa e outros cinco pelo jogador ter cumprido uma meta de jogos com a camisa vermelha.