"Mais um divisor de águas para ajustar a equipe", diz Mancini após goleada

O Corinthians visitou o Palmeiras no Allianz Parque e foi atropelado pelo time de Abel Ferreira. Wagner Mancini, treinador do Corinthians, analisou a derrota por 4 a 0 em entrevista coletiva.

"A gente que convive com futebol sabe que isso pode acontecer. Não deve acontecer, mas pode. Hoje não foi um dia feliz do Corinthians, a gente teve no plano tático alguns erros que influenciaram a partida, o Corinthians teve alguns errinhos individuais também que contribuíram para isso. Neste momento é ter calma, respirar fundo, sabemos que fizemos um jogo muito abaixo do que se pode fazer e que as coisas acabaram não dando certo, por isso acabou sendo elástico o placar. Temos um jogo na quinta-feira e lógico que daqui até lá, além de acertar o que foi visto de errado, temos que emocionalmente fazer o time entrar reequilibrado para render o que a gente espera", disse o treinador.

