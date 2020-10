Mancini não vê favoritos em Corinthains x América-MG

O Corinthians inicia nesta quarta-feira a caminhada na Copa do Brasil 2020 recebendo o América-MG. O Timão encara os mineiros nas oitavas de final. Confira os prováveis titulares.

O jogo na Neo Química Arena começa às 21h30 (horário de Brasília) e terá um adversário duro. O time treinado por Lisca faz ótima campanha na Série B e ocupa a segunda colocação da tabela.

Na véspera da partida, o técnico Vagner Mancini concedeu entrevista coletiva, disse querer um Corinthians 'agressivo' e projetou um confronto de ida sem favoritos.

“Para um jogo eliminatório de 180 minutos, temos que iniciar buscando a vitória a todo instante. Poderia esconder escalação, mas não posso esconder que o Corinthians vai partir para cima do América, que será agressivo, é minha maneira de trabalhar. Eles vão tentar jogar no erro. Temos de fazer um jogo consistente e competitivo”, disse.

Não faltaram elogios a Lisca . “Um cara que vem realizando ótimos trabalhos, muito dedicado, arma bem as equipes, América tem forma interessante de jogar, vem bem na Série B, vai brigar pelo acesso, um jogo complicado, mas que nossa equipe precisa fazer de forma significante fazer valer o fator casa. Lisca é um amigo, acompanho há alguns anos e vem a cada ano melhorando a sua performance. Por isso, precisamos ter cuidado”, completou.

“O América dentro do seu mundo vive um excelente momento. O Corinthians no seu mundo vive temporada de oscilação, mas espero que tenha chegado ao fim, é um reinício de trabalho. Espero que a maturidade e lastro dos atletas façam com que eles consigam entender o que será levado em campo. Não vejo favorito, Corinthians leva vantagem por jogar em casa, mas o equilíbrio do jogo é pelo America estar num bom momento. Dois jogos difíceis, equilibrados, num esporte onde tudo pode acontecer. Temos que merecer o resultado”, completou Vagner Mancini.