Mancini reencontra Flamengo em um Corinthians diferente e "com a sua cara"

Um turno se passou desde a desastrosa estreia de Vagner Mancini na Neo Química Arena, a goleada para o Flamengo. Na ocasião, o treinador, recém chegado ao Alvinegro, defendeu que o Timão precisa voltar a ter a cara do Timão. E foi isso que ele fez.

Mancini tinha apenas um jogo no comando do Corinthians, uma vitória contra o Athletico-PR, fora de casa, quando recebeu o Flamengo. O primeiro jogo em casa, porém, foi desastroso, e não só pela goleada de 5 a 1, mas também pela postura do Timão.

“Vou tentar ser o mais sincero possível, o Flamengo jogou de uma forma que nós já sabíamos que poderia jogar, mas o Corinthians jogou de uma forma muito abaixo. Em alguns momentos até competiu, mas na maior parte do jogo acabou não sendo competitivo da maneira que a gente quer que seja”, disse Mancini na coletiva pós-jogo.

O discurso à época era de que o Corinthians - que brigava na parte debaixo da tabela, há poucos pontos da zona do rebaixamento - tinha muito a melhorar, com o objetivo de voltar a jogar “à sua maneira” e, para isso, muitos ajustes deveriam ser feitos, sendo o principal e beleza na defesa. Agora, quase quatro meses depois, os times voltam a se reencontrar e, de fato, muita coisa mudou. Confira aqui as prováveis escalações.

O time que, sob comando de Tiago Nunes, brigava contra o Z4 e não passa confiança alguma aos torcedores, aos poucos foi melhorando. Nas mãos de Mancini, a solidez defensiva, marca do Corinthians nas temporadas recentes, foi sendo recuperada, o meio campo se ajeitou e, até na parte da frente, o time apresentou melhoras, levando a briga para a parte de cima, em busca de uma vaga na Pré-Libertadores.

Na defesa, alguns tropeços - como a goleada sofrida para o Palmeiras, por 4 a 0, ou o 3 a 3 da última rodada, contra o Athletic-PR - custaram caro à média de gols sofridos, que agora é de um por jogo. No entanto, o time apresentou, sim, melhoras, especialmente depois da chegada do lateral Fábio Santos.

O meio de campo e o ataque passaram a funcionar melhor. Gabriel e Gustavo Mosquito são dois jogadores que demonstram essa melhora, ambos progrediram individualmente, um na marcação e apoio de jogo, o outro marcando gols. Além disso, as chegada da Otero e Cazares também ajudaram na ligação entre os dois setores, algo que não existia muito no sistema da Tiago Nunes.

Obviamente houve derrotas no meio do caminho, assim como atuações ruins, mas a torcida alvinegra, de maneira geral, tem gostado do Corinthians ao estilo da Mancini - o chamado Mancinismo.

Desde aquele jogo, o Corinthians atuou outras 19 vezes - 17 pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Copa do Brasil - e obteve um aproveitamento de 56%. Coincidentemente, é o mesmo aproveitamento que teve o Flamengo neste período.

Do lado flamenguista, inclusive, a principal mudança é na parte técnica. na goleada, Domènec Torrent era o treinador do time, e vinha de uma boa sequência de vitórias. No entanto, menos de um mês depois, o catalão foi demitido e o substituto, que segue até hoje, foi Rogério Ceni. Atualmente, o Rubro-Negro briga com o Internacional pela liderança.

O duelo, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, será neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Para acompanhar o duelo em tempo real, clique aqui.