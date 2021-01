Para a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), Manuel Neuer é o melhor goleiro da década. Confira a lista, que tem Buffon e Courtois completando o pódio.

Veja no vídeo acima imagens da trajetória do craque de luvas no Bayern de Munique. Desde 2011 no clube, o alemão se tornou um dos melhores goleiros de todos os tempos.