Marcelo Cabo é o novo técnico do Vasco da Gama

O Vasco da Gama não quis perder tempo e anunciou a contratação de Marcelo Cabo como novo comandante dois dias depois do rebaixamento e da saída de Luxemburgo.

O último trabalho do treinador foi à frente do Atlético Goianiense na última edição do Brasileirão. Ele chega com vínculo válido até dezembro e chega ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira.

"Natural do Rio de Janeiro, Marcelo Cabo acumula trabalhos importantes no Brasil e no exterior. Possui no currículo duas participações em Copas do Mundo (em 2006, como auxiliar na Seleção da Arábia Saudita, e em 2010, como observador técnico da Seleção Brasileira). O treinador conduziu Atlético Goianiense e CSA à elite nacional nas temporadas 2016 e 2018, respectivamente. Na primeira, inclusive, sagrando-se campeão da Série B", escreveu o clube em comunicado.

O Vasco ainda define o novo técnico como um formador de "equipes intensas, que são competitivas, independentemente do modelo de jogo e das características de cada competição". Marcelo Cabo atuou como jogador de futebol do Cruzmaltino na década de 90.

A trajetória de Marcelo Cabo: Bangu (2004), Seleção da Arábia Saudita (2006- auxiliar técnico), Al-Nasr (2009-2010), Seleção Brasileira (2010- observador técnico), Figueirense (2010- auxiliar técnico), Al-Arabi (2010-2011), Tombense-MG (2013-2014), Nacional-MG (2014), Volta Redonda (2015), Macaé (2015), Ceará (2015), Tigres do Brasil (2016), Resende (2016), Atlético Goianiense (2016-2017), Figueirense (2017), Guarani (2017), Resende (2018), CSA (2018-2019), Vila Nova (2019), CRB (2019-2020), Atlético Goianiense (2020-2021) e Vasco da Gama(2020).