Marcelo Fernandes explica posicionamento de Jean Mota contra a LDU

O Santos conseguiu um feito raro no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores da América, ao bater a LDU por 2 a 1 na altitude de Quito. Soteldo e Marinho fizeram os gols para os santistas, que agora voltam para casa tendo favoritismo para avançarem às quartas de final.

Após a partida, o técnico interino Marcelo Fernandes falou sobre a atuação da equipe e explica posicionamento de Jean Mota.

"O Jean entendeu perfeitamente (a mudança). O que acontece é que no fim do primeiro tempo sofremos muitas jogadas pela direita. Sabíamos que alguém poderia sentir o efeito da altitude. O Jean tentou ao máximo. Deu tudo o que podia dar. Fez tudo o que podia dar. Na hora que ele colocou a mão no joelho para buscar o ar, vimos que era a hora de trocar", disse o auxiliar.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (01/12) na Vila Belmiro pela partida que definirá quem avança as quartas de finais da Libertadores. Com o resultado no jogo de ida, o Peixe ainda garante sua vaga às quartas de final mesmo em caso de derrota por 1 a 0 contra os equatorianos.

No entanto, se a LDU vencer tendo marcado três gols fica com a vaga. Caso a LDU vença por 2 a 1, o duelo será definido através da disputa de pênaltis. O duelo de volta está marcado para 1º de dezembro.

O time que avançar do confronto entre Santos e LDU enfrenta o vencedor de Grêmio x Guaraní-PAR.