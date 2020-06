VÍDEO: Marcos Braz explica renovação de Diego e Diego Alves

Diego Ribas, capitão do Flamengo, e Diego Alves, goleiro titular, têm contrato até dezembro. Inegavelmente, são figuras importantes para a manutenção do time que foi vencedor em praticamente tudo no último ano.

O vice-presidente de futebol do clube Marcos Braz comentou a respeito desses casos de contratos a serem renovados durante entrevista coletiva.

“Decidimos que iríamos tratar essas questões um pouco mais na frente. Como se trata de renovação, os dois atletas são importantíssimos e têm os contratos se encerrando no final do ano. Temos como data para iniciar essas renovações, dez ou 15 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro"disse Braz.

Confira no vídeo o depoimento completo do vice-presidente de futebol sobre o assunto.