VÍDEO: Martinelli é comparado com Ronaldo e elogia David Luiz

Martinelli reagiu a comparação com Ronaldo Nazário e exaltou parceria de David Luiz. DUGOUT

Atacante do Arsenal comentou as declarações feitas por Ronaldinho Gaúcho de que ele seria parecido com Ronaldo e fez diversos elogios ao companheiro de equipe David Luiz, revelando alguns conselhos dados pelo zagueiro neste primeiro ano na equipe inglesa.