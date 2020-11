Mascherano se aposenta: Relembre times, títulos e polêmicas do argentino

Javier Mascherano se aposentou do futebol. Depois de anunciar o seu retorno à Argentina em novembro de 2019, o zagueiro/volante de 36 anos decidiu pendurar as chuteiras, e certamente deixará saudades naqueles que apreciaram o seu futebol valente e vigoroso.

Clubes e seleção

Formado nas categorias de base do River Plate, foi pelo time da capital argentina que Masche iniciou sua carreira profissional, em 2003. Já em seu primeiro ano pelo time principal dos Millonarios, com apenas 19 anos, foi convocado pela seleção argentina sub-20 e principal.

Em 2005, transferiu-se para o Corinthians, como uma das grandes contratações de Kia Joorabchian e MSI em parceria com o Timão. Ao lado do conterrâneo Carlos Tevez, foi uma dos nomes na conquista do Brasileirão de 2005, apesar da longa inatividade por conta de uma lesão.

Ainda ao lado de Carlitos Tevez, transferiu-se para o West Ham em 2006, onde disputou apenas sete partidas, antes de se mudar para o Liverpool, onde passou três temporadas ao lado de craques como Fernando Torres, Steven Gerrard e Xabi Alonso.

Em 2010, Mascherano faria a principal mudança de sua carreira, trocando o Liverpool pelo Barcelona. Foram oito anos no clube catalão, onde conquistou nada menos do que 20 títulos ao lado de Lionel Messi, Xavi e Iniesta. Neste período o argentino se firmou como um dos maiores volantes do mundo.

Após o Barça, uma breve passagem pelo Hebei Fortune da China, até a decisão de voltar para a Argentina para atuar pelo Estudiantes de La Plata, onde disputou apenas sete partidas por conta da extensa pausa pela pandemia do Covid-19.

Pela seleção da Argentina foram 147 partidas, que colocam El Jefe como o jogador que mais vestiu a camisa celeste, a frente de lendas como Javier Zanetti (143) e Lionel Messi (139). Por sua seleção, disputou quatro Copas do Mundo (2006, 2010, 2014 e 2018).

Títulos

Javier Mascherano tem uma das galerias de títulos mais recheadas e impressionantes de sua geração, tendo vencido tudo com o Barcelona.

Entre as principais conquistas estão quatro títulos da La Liga (temporadas de 10/11, 12/13, 14/15 e 15/16), duas UEFA Champions League (10/11 e 14/15) e dois Mundiais de Clubes da FIFA (2011 e 2015). Com a Argentina foram duas medalhas de ouro nas Olimpíadas (2004 e 2008), além do vice-campeonato da Copa do Mundo de 2014, após derrota para a Alemanha na final.

Polêmicas

Apesar da carreira brilhante, Mascherano acumulou desafetos e polêmicas durante sua carreira. Famoso por seu estilo de jogo duro e pela pouca paciência, o argentino já se envolveu em alguns episódios memoráveis.

Um dos conflitos aconteceu com Marcelinho Carioca, na terceira passagem do Pé de Anjo pelo Timão. Após duas entradas duras de Masche em um treinamento, Marcelinho perdeu a cabeça e revidou com um violento carrinho por trás, para a revolta do argentino, que teve que ser contido pelos companheiros de equipe.

Outro momento controverso se refere à polêmica saída de Mascherano e Tevez do Corinthians, que foi atribuída ao então treinador Emerson Leão. Segundo o técnico, ele jamais teve problemas pessoais com os argentinos, mas teria se irritado com um pedido de liberação para defender a Argentina em um amistoso.

Depois de uma disputa envolvendo o ex-presidente Dualib, Kia Joorabchian teria decidido tirar os jogadores do Corinthians, em uma transferência às pressas para o West Ham.