Mbappé brilha com 'hat-trick' em virada sobre o Barcelona

O Barcelona recebeu o Paris Saint-Germain nesta terça-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O duelo começou agitado, com chances dos dois setores ofensivos e destaque para uma defesa de Keylor Navas em finalização de Griezmann aos 13 minutos.

As redes balançariam pela primeira vez após 25 minutos de muita intensidade, quando De Jong foi lançado em velocidade e derrubado por Kurzawa dentro da área. O juiz marcou pênalti imediatamente.

Lionel Messi foi o responsável por cobrar. O capitão argentino mandou um chute no lado esquerdo de Keylor Navas, que caiu no canto certo, mas não alcançou a bola alta.

Não houve muito tempo para o time da casa comemorar. Seis minutos depois de ser aberto, o placar ficou novamente igual graças a Kylian Mbappé. O jovem atacante francês recebeu cruzamento da direita, dominou no meio da área, driblou Lenglet e soltou uma bomba no alto do gol de Ter Stegen.

Até a chegada do intervalo, as zagas tiveram dificuldade para conter os atacantes, e os goleiros foram ameaçados em diversas ocasiões. Kean, Kurzawa, Icardi, Griezmann e Dembélé tiveram novas finalizações, mas era um Mbappé muito ativo que se destacava entre os demais.

Na segunda etapa, o craque de 22 anos ganhou ainda mais protagonismo, tendo a primeira finalização e dando origem a uma tentativa de Kean que exigiu mais uma defesa difícil de Ter Stegen.

A virada aconteceu aos 64 minutos, quando Florenzi avançou pela direita, chegou até a linha de fundo e cruzou. Piqué afastou, mas a sobra caiu nos pés de Mbappé, que mandou de primeira para dentro.

O camisa 7 voltou a fazer Ter Stegen trabalhar antes que Moise Kean ampliasse a vantagem aos 69 minutos. O terceiro gol surgiu com Verratti cobrando falta pela esquerda e encontrando o atacante italiano com muita liberdade para cabecear mandando para dentro.

O Barcelona de Ronald Koeman tentou reagir com diversas substituições, mas as tentativas de Braithwaite, Dembélé e Griezmann não surtiram efeito. Além disso, a postura mais ofensiva dava espaço para contra-ataques. Foi assim que os franceses marcaram pela quarta vez.

O dono do jogo chegou ao seu terceiro gol aos 85 minutos. Foi uma subida veloz que acabou com Draxler dando assistência para Mbappé receber livre no lado esquerdo da área. Ele bateu cruzado e de primeira, encobrindo Ter Stegen para colocar a bola no ângulo oposto.

Com atuação de luxo e hat-trick de Kylian, o Paris Saint-Germain garantiu grande vantagem sobre o Barcelona na disputa por uma vaga das quartas de final. O jogo de volta está marcado para 10 de março no Parque dos Príncipes.