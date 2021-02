"Mbappé? Gosto do que é bom, como todos os torcedores"

O Real Madrid enfrenta o Real Valladolid neste sábado e Zinedine Zidane analisou o jogo e a atual situação do Real em uma coletiva de imprensa. O treinador não quer pensar na Atalanta, mas sim olhar exclusivamente para este jogo.

"Não estou pensando na Champions League e acho que ninguém pensa. Temos que estar bem para o que vem a seguir, tivemos uma boa semana e queremos mostrar isso", disse ele.

Ele também confirmou a baixa de Benzema: "Karim não vai estar com a gente. Está com um incômodo e como surgiu nesta quinta-feira, no sábado não estará conosco. Na próxima semana veremos, a partir de domingo ou segunda veremos como anda o incômodo".

“Todos os jogadores que se lesionam são um golpe duro para nós, mas sabemos o jogador que Karim é para nós. Ele já está lesionado, não poderá estar conosco e temos de enfrentar estas coisas. Pensamos em quem jogará e vamos tentar recuperá-lo o mais rápido possível", acrescentou.

Era inevitável que Zinedine Zidane fosse questionado sobre Kylian Mbappé e seu show no Camp Nou contra o Barcelona. Claro que o treinador do Real não hesitou: "Vejo todos os jogos, gosto de ver os jogos e gosto do que é bom, como todos os torcedores".

Os fãs disseram "Florentino, contrate-o" nas redes sociais. Você enviou um WhatsApp para o presidente? “Não enviei nenhuma mensagem, mas os fãs têm o direito de ter uma opinião, é claro”, respondeu ele com uma risada.

Falar de transferências aborrece os jogadores?: "Este é o habitual, todos podem dizer o que quiserem. Queremos ajudar os nossos jogadores e o que vem de fora, quem vai entrar ou sair... este é o Real Madrid e essas coisas serão sempre discutidas. Isso nunca vai parar, mas nós que estamos aqui, não apenas os jogadores, estamos focados nos jogos que já temos o bastante com nosso dia-a-dia”.

Um dos debates é se Haaland e Mbappé são os sucessores de Cristiano Ronaldo e Leo Messi: “São jogadores muito bons, assim como Messi, Cristiano, Neymar... São mais jovens e o que fazem mostra que são jogadores de futebol do presente e futuro".

Se você pudesse escolher, com quem você ficaria?: "O que eu gosto é de assistir futebol e ver meus jogadores. Eles são dois jogadores do presente e do futuro, como eu disse. O que eu prefiro ou não, não, vou responder. Como torcedor de futebol, o que quero ver são coisas boas e os jogadores jovens fazem coisas boas em campo ”.

Mbappé afirma que Zidane é o seu ídolo e o treinador não quer saber mais sobre o assunto: “Bom ... (pausa) Temos um jogo fundamental, tivemos uma boa semana, temos um jogo e conhecemos as suas dificuldades. O Valladolid está em casa, precisa de pontos e vai dar tudo de si. O que queremos fazer é um bom jogo desde o primeiro minuto. O resto? Já respondi muitas vezes e é isso”, terminou.