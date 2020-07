Messi chegou ao 700º gol... com cavadinha!

Após o placar acabar igual no primeiro tempo, a segunda etapa da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid tempo teve um momento histórico quatro minutos após a bola voltar a rolar.

Um pênalti foi marcado para o time da casa quando o juiz viu toque de Felipe que fez Semedo cair dentro da área. Seria o tão esperado momento para Messi.

Há três partidas, o craque argentino não balançava as redes. Uma sequência que não é normal para o artilheiro do Campeonato Espanhol, jogador que somava 699 gols na carreira.

Havia chegado a hora de voltar a balançar redes adversárias. O capitão argentino preparou a cobrança e bateu com muito estilo, mandando a bola para dentro com uma ousada cavadinha no meio da meta enquanto Oblak caiu para a esquerda.

Poderia ser uma simples cobrança de pênalti, mas Lionel deu um toque de capricho que tornou o momento histórico do 700º gol ainda mais especial.