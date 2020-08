Bayern é freguês, mas sabe como vencer Messi

É difícil dizer um clube que tenha um retrospecto favorável jogando contra Lionel Messi, e as equipes da Bundesliga sabem bem disso. Ao todo, em 16 partidas, o argentino soma 17 gols, cinco assistências e apenas duas derrotas. Porém, o curiosos é que as únicas duas vezes em que Messi perdeu para um clube alemão foram justamente para o Bayern de Munique, adversário do Barcelona nesta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília).

Mesmo assim, o desempenho do seis vezes melhor do mundo contra equipes da Bundesliga é realmente impressionante. Das 16 partidas disputadas, o camisa 10 do Barça venceu nove e empatou cinco, além das duas derrotas já mencionadas acima.

E mesmo os bávaros, os únicos que conseguiram derrotá-lo, lembram bem da semifinal de 2015, quando Messi deixou Boateng no chão antes de encobrir Neuer com uma linda cavadinha com sua “perna ruim”, a direita.

Ao todo, foram cinco partidas contra o Bayern de Munique, com três vitórias, quatro gols e duas assistências para o extraterrestre do futebol.

Messi também já enfrentou o Borussia Mönchengladbach, uma vez, Werder Bremen e Borussia Dortmund, duas vezes cada, e Stuttgart, três vezes, com cinco vitórias, três empates, seis gols e duas assistências.

Também é impossível não lembrar de uma das maiores goleadas da história da Liga dos Campeões, na partida entre Barcelona e Bayer Leverkusen, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O placar final foi 7 a 1 para os catalães, com incríveis cinco gols de Messi.

Além dessa inesquecível partida, o Barça encarou o Leverkusen mais duas vezes, com uma vitória, um empate e mais dois gols do argentino.

Além disso, chama a atenção o fato de Messi marcou seus 17 contra clubes da Bundesliga com apenas 33 finalizações, o que significa que ele mandou para o fundo das redes mais da metade das bolas que mandou para o gol contra os alemães.

É verdade que esse Barcelona não é o mesmo dos últimos anos e que o Bayern de Munique vive um grande momento, mas é impossível duvidar de Lionel Messi.