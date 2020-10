"Messi continuará mais alguns anos no Barça, seu problema é com a diretoria"

Ariedo Braida conhece a fundo o que acontece no Barcelona. O ex-consultor da diretoria do conjunto da Cidade Condal, falou nessa quinta-feira sobre a situação de Leo Messi no clube.

Após o envio do fax, houveram momentos em que o craque de Rosário parecia estar acertado com o Manchester City, mas Braida sempre apostou na sua continuidade no Camp Nou.

"Desde o primeiro momento afirmei que Messi não ia deixar o Barcelona e no final foi isso o que aconteceu", disse o italiano em declarações a 'TMW'.

Braida também deu esperanças ao barcelonismo sobre uma possível permanência do craque, que pediu para sair na temporada passada.

"Se o aconselham bem, ele ficará por mais tempo. Seu problema é com a diretoria, é amado pelo público em toda a cidade. Está há 20 anos e acredito que continuará!, completou.