"Messi não se comporta bem com seu técnico"

David Vidal é um dos grandes nomes da história do futebol da Espanha, com aquele futebol duro e malemolente que apresentava no final dos anos 80. Com quase 70 anos, ele continua no futebol depois de ter passado por Cádiz, Rayo Vallecano , Logroñés, Las Palmas e Murcia, entre outros.

O treinador conseguiu, sem perder um pingo de seu carisma e personalidade, se adaptar ao futebol moderno. Agora, e depois de promover o Racing Murcia para a Terceira Divisão, suas palavras continuam sendo ouvidas com atenção pelos fãs de futebol. E ele aproveitou sua última aparição para recriminar a atitude de Leo Messi.

No 'El día después' do canal 'Movistar +', Vidal alegou ser amigo do argentino e ter graças a ele uma camisa do Barça assinada por todo o time, mas acabou puxando a orelha de Leo. "Ele não está se comportando bem com seu técnico", disse ele, referindo-se ao seu relacionamento com Quique Setién.

Além disso, deixou uma curiosa reflexão da qual Julen Lopetegui, treinador do Sevilla, saiu elogiado: "Lopetegui é uma exceção no mundo do futebol. Com todo o meu respeito pelos goleiros, nenhum goleiro jamais foi um bom treinador".