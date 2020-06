Messi perdeu a cabeça... e partiu para cima de Diego Carlos!

Como é habitual em todo o Sevilla-Barcelona, ​​surgiram faíscas em todas as ações do jogo Sánchez-Pizjuán desta quinta-feira. Às vezes, mais da conta...

No final do intervalo, o zagueiro central do Sevilla, Diego Carlos, atacou Luis Suárez por trás, o que irritou e muito o companheiro de equipe Leo Messi.

O argentino foi visto mais do que irritado e ele partiu para cima do zagueiro brasileiro, que também fez um pouco de teatro e se jogou no chão assim que notou o menor contato.

No final, os dois jogadores de futebol seguiram o caminho até o vestiário com os ânimos exaltados. A cena de Davi contra Golias foi vista em Sánchez-Pizjuán.