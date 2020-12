Messi: sem negociação com outros nem conversa com candidatos do Barcelona

Apesar dos insistentes rumores e das constantes "fake news" que constantemente aparecem em diferentes veículos de comunicação, não existe nenhuma negociação em curso por parte de Leo Messi, nem para renovar com o Barcelona nem com outros clubes. Natualmente, existe o interesse de várias equipes para saber a situação de Messi e que planos ele tem para o futuro, mas tanto o argentino quanto seu entorno têm claro que agora não é o momento para esse tipo de questão.

O telefone de Jorge Messi deve estar quente, mas o pai e agente do jogador se encontra na Argentina há alguns meses e ele sabe que agora não é o momento de negociar com absolutamente ninguém. Não quer assumir compromissos com ninguém e a família Messi já tem claro o plano que vão seguir: observar e esperar.

O jogador, por sua vez, deseja continuar focado no lado esportivo, quer seguir competindo e até o momento, não tem nenhuma pressa para definir o seu futuro. Messi fica livre para negociar com qualquer clube a partir de 1º de janeiro de 2021 e seu contrato em vigor tem fim no dia 30 de junho do próximo ano.

Mesmo diante deste cenário e apesar das diferentes especulações, normais neste tipo de situação, o argentino sequer conversou com os diferentes candidatos a presidência do Barcelona, mesmo com a pré-disposição e as diversas propostas de todos eles para convencer Leo a permanecer no Camp Nou.

Fontes seguras disseram à Goal que, por agora, a família Messi não atende telefonemas de outros times, não tem negociações em curso e tampouco se reuniram com os candidatos a presidencia do Barça. Talvez Leo já tenha definido o que quer para o futuro, talvez esteja repensando tudo. Neste momento, tudo é uma incógnita.

Deve-se esperar os acontecimentos ou esperar que Messi fale para que se tenha notícias em primeira mão. A última vez que o argentino se posicionou publicamente foi em sua entrevista exclusiva para a Goal, antes do início da atual temporada, quando revelou que seguiria no Barcelona e cumpriria seu contrato, pois jamais levaria à justiça o clube que ama.