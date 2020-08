Messi supera Raul e Piqué supera Puyol na Champions

Antes de saber o resultado, a partida revelou duas grandes conquistas de Leo Messi e Gerard Piqué no Barcelona. O argentino tornou-se o quarto jogador com mais partidas na Liga dos Campeões, com 143, enquanto o catalão subiu para a décima oitava posição (116).

Em outras palavras: Messi superou Raúl, com quem havia igualado contra o Napoli, e Piqué deixou para trás seu inseparável Carles Puyol por muitos anos, com quem estava empatado aos 115.

Obviamente, todos os jogos do argentino foram como o Barça, embora no caso do defesa-central também tenha que contar os quatro que jogou pelo Manchester United.

Depois de fazer sua estreia aos 17 anos em uma partida no campo do Fenerbahçe em 8 de dezembro de 2004, na temporada de 07-08 ele jogou mais três contra o Dinamo Kiev e duas contra a Roma.

Quanto aos jogadores que continuam ativos, Messi é o segundo, atrás de Cristiano Ronaldo (170), enquanto Piqué é o sexto, ainda com Benzema (120), Buffon (123) e Sergio Ramos (124) entre ele e as duas estrelas do momento.