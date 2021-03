Miguel Ángel Ramírez chega ao Brasil para assinar com o Internacional

O Internacional, vice-campeão brasileiro dessa temporada, vai se reforçando para a 2021. Para começar, o clube gaúcho vai mudar o treinador.

Abel Braga foi eleito o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, mas não seguirá no clube. O nome da vez é o de Miguel Ángel Ramírez.

O espanhol que treinou o Independiente Del Valle, já está em Porto Alegre para assinar com o Internacional nas próximas horas.

"O Sport Club Internacional comunica que o técnico Miguel Ángel Ramírez desembarcou na manhã desta segunda-feira em Porto Alegre para conversar com a diretoria e formalizar seu acerto com o Clube. Ele também deve estar na noite de hoje no estádio Beira-Rio para acompanhar a partida do Campeonato Gaúcho contra o Juventude", informou o clube.