Mina e James, dois 'toffees' indispensáveis para Ancelotti

Ancelotti chegou ao Everton na temporada 2019-20 para ser o arquiteto do grande ressurgimento da equipe inglesa, que estava no limbo das incertezas do futebol há vários anos. Depois de pouco mais de um ano no cargo, dois 'cafeteros' se tornaram indispensáveis ​​no esquema do italiano.

James é o primeiro. O colombiano, que passou sem dor e sem glória pelo Real Madrid (no qual coincidiu com seu atual técnico), é um dos grandes protagonistas do time 'toffee'. Alcançou a continuidade que almejava, está contribuindo com gols e assistências à equipe (três e cinco nesta temporada, respectivamente) e também jogou cerca de 90% dos minutos para os quais tem estado disponível.

Outra coluna do clube inglês está na defesa e também é 'cafetero'. Yerry Mina, que em seu tempo como 'culé', como seu companheiro de equipe James, não teve sucesso e não teve destaque suficiente, encontrou sua zona de conforto no Everton. O zagueiro tem mostrado carácter e atuação na zaga, o que também o levou a jogar cerca de 90% dos minutos em sua época apta.

Existem outros jogadores também indispensáveis ​​para o italiano, como Digne ou Calvert-Lewin, mas a diferença dos dois exemplos anteriores é que não conseguiram demonstrar o seu potencial nas maiores equipes da Europa. Agora, na Premier, eles se consolidaram e encontraram seu lugar.