Miranda se despede do Schalke 04 e volta a ser do Barcelona

Juan Miranda, jogador das categorias de base da Seleção Espanhola, volta ao Barcelona depois de não estender seu contrato de empréstimo com o Schalke 04.

Embora tenha demorado inicialmente, o lateral-esquerdo acabou atuando mais com o time alemão, depois da parada forçada pela pandemia, e somou 12 partidas com oito escalações entre os titulares.

"Quero agradecer e dizer que tenho orgulho de ter jogado no Schalke 04. Foi meu primeiro ano como profissional e meu primeiro ano fora da Espanha, mas senti em casa graças às pessoas que fazem parte deste clube. Sou mais um mineiro", declarou o jogador na despedida.

O Barcelona também confirmou o fim do período do atleta no Schalke 4. Ainda não se sabe se o lateral será aproveitado no Camp Nou, emprestado novamente ou vendido a outra equipe.