Modric, o único que aceitou renovar com o Real Madrid

Com os futuros de Sergio Ramos e Lucas Vázquez ainda em aberto, parece que Luka Modric continuará defendendo as cores do Real Madrid. Segundo o 'Mundo Deportivo', o croata teria concordado em renovar por um ano e com redução salarial.

Enquanto os dois primeiros teriam se recusado a estender seus contratos até 2022, parece que Modric, cujo relacionamento também termina em junho de 2021, teria aceitado a oferta do conjunto merengue.

Além disso, o internacional croata de 35 anos teria aceitado a redução salarial devido à crise gerada pela pandemia do coronavírus, por entender que se trata de uma situação extraordinária. Segundo a comunicação social já referida, o único desejo de Modric é continuar no Bernabéu.

Até agora nesta temporada, o ex-jogador do Tottenham tem sido de longe um dos melhores jogadores do Real Madrid, uma peça fundamental na equipe titular de Zidane, o eixo da coluna vertebral do time. No total, ele marcou quatro gols e jogou 22 partidas oficiais.