Morata já previa que ia acabar com o Liverpool...em novembro!

Muitos deram a vitória do Liverpool como certa quando viram, naquele sorteio das oitavas, que seu rival era o Atlético de Madrid. Álvaro Morata, no entanto, sempre acreditou. De fato, em novembro do ano passado, ele deixou claro ao 'El Partidazo' que sua equipe poderia vencer o time de Klopp caso eles se enfrentassem na Champions.