Mou quer acabar com um possível sonho do Atlético

No Tottenham, estão buscando reforços de olho no futuro. Não apenas a temporada 2020-21 importa, mas também é preciso pensar a longo prazo.

Os 'spurs' estão procurando jovens talentos e teriam encontrado um do seu gosto no Schalke 04. Segundo o 'Mundo Deportivo, Can Bozdogan estaria no alvo do Tottenham.

Mas ele não é o único grande clube interessado. De fato, o Atlético de Madrid estaria muito interessado neste meio-campista canhoto.

O Schalke 04 foi muito prejudicado pelo COVID-19 e, por isso, estaria mais do que aberto a ouvir ofertas por ele. Pode haver uma batalha entre 'spurs' e 'colchoneros' por Bozdogan.

O portal 'Mundo Deportivo' ousa colocar números na operação. Quem quiser contratar essa jovem pérola terá que gastar no mínimo dez milhões de euros, valor mais do que acessível a dois times como o Tottenham e o Atlético.