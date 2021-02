Na Rússia, Malcom não volta a sorrir

Malcom foi uma das contratações mais rentáveis do Barcelona nos últimos anos. O brasileiro não mostrou o seu melhor futebol na equipe do Camp Nou e fez as malas com destino a Rússia.

Na Catalunha foram apenas 23 partidas em pouco mais de um ano e meio, o Zenit entrou na jogada com 40 milhões de euros e o atacante fez as malas.

No conjunto russo, onde está a praticamente 18 meses, disputou 34 jogos (em todas as competições) e soma apenas cinco gols e três assistências.

O diário 'AS' tenou explicar o baixa desempenho Malcom. O atacante sofreu com lesões: uma no quadril em 2019 e outra atualmente no joelho.

O brasileiro estava recuperando a confiança após marcar três gols em dois amistosos, mas se viu obrigado a parar. Assim, o brasileiro terá que esperar para fazer a sua estreia na Liga Russa.