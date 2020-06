Namorada de Weigl fala sobre o incidente com o ônibus do Benfica

O ônibus do Benfica foi apedrejado após o empate contra o Tondela na volta do futebol em Portugal. Julian Weigl foi um dos jogadores que precisou receber atendimento médico devido aos estilhaços.

Sarah Richmond, namorada do jogador e apresentadora na televisão 'RTL', concedeu algumas declarações a emissora falando sobre o acontecido.

"O Julian está bem, dentro do possível. Devido ao impacto da pedra no vidro ficou com pedaços no olho, que tiveram de ser retirados no hospital. Mas já está bem, foram lesões superficiais, por isso não teve de ficar internado", disse Sarah.

"Estavamos ao telefone no momento do ataque quando ele, de repente, começou a gritar. Eu, claro, fiquei em choque. Percebi que havia muita confusão e ouvi alguém a dizer: “Julian, não abra os olhos!”, revelou.

"Continuei ao telefone tentando ouvir alguma coisa e um membro do 'staff' me disse para não me preocupar, que uma pedra tinha entrado no ônibus e me ligaria depois. Fiquei muito confusa durante os 10 minutos em que fiquei à espera da ligação", completou.