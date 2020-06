Ônibus do Benfica é apedrejado e dois jogadores são hospitalizados

Cenas lamentáveis na volta do futebol em Portugal. O empate do Benfica diante do Tondela inflamou a torcida encarnada, e segundo o jornal 'A Bola', vários seguidores do clube apedrejaram o ônibus da entidade.

Julian Weigl e Andrija Zivkovic foram feridos pelos estilhaços do vidro, receberam os primeiros atendimentos no centro de treinamento do clube e foram transferidos ao Hospital da Luz como medida de precaução.

O ataque aconteceu mesmo com o ônibus sendo escoltado pela polícia. Até o momentos os autores não foram identificados e o clube se prontificou a colaborar com as autoridades.