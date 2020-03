"Não perdemos por Kross não ter jogado"

Zinedine Zidane foi entrevistado pela imprensa neste sábado, véspera do sempre esperado 'Clásico'. A partida entre Real Madrid e Barcelona coloca frente a frente rivais em situações distintas.

O treinador francês começou falando sobre a receita de sua equipe para o confronto: "É um daqueles jogos em que tudo pode acontecer frente a um bom rival, mas o importante será a nossa reação e temos de fazer o que fizemos durante 78 minutos contra o Manchester City. Para nós todos os jogos são importantes. Três pontos estão em jogo e sabemos que é um jogo diferentes dos outros".

"Estamos em nossa casa e vamos tentar dar o nosso melhor. Depois, faltarão 12 rodadas e continuaremos lutando com todas nossas forças. Já que temos a oportunidade de disputar este tipo de jogos, temos também de desfrutar do momento. Isto é futebol e teremos de estar muito unidos e concentrados no jogo de amanhã", acrescentou.

A respeito da falta de gols e da ausência de oportunidades para Mariano e Jovic, comentou: “Não estou preocupado porque durante quatro meses ganhamos jogos e sem o Hazard. O mais importante é mostrarmos a nossa solidez e depois sabemos que os golos surgirão".

Fase delicada

O técnico reconheceu o momento complicado da equipe: “Quando perdemos pontos diz-se que somos mais vulneráveis, mas não é essa a minha percepção. Temos de olhar em frente e inverter o rumo das coisas; é isso que vamos fazer. Existem dinâmicas no futebol. Estamos numa fase delicada e apenas isso. Temos uma grande oportunidade para alterar a dinâmica. Não penso no que acontecerá se perdermos. Penso positivo e quero que os meus jogadores se apliquem e procurem a vitória".

Ausências de Kross e Rodrygo

“Quando se verifica um mau resultado, procura-se sempre insinuar. O Kroos joga sempre, mas não o fez no outro dia. São coisas que podem suceder e não perdemos por o Kroos não ter jogado. Nesse dia foi uma opção e nada mais. Não procurem outras justificações. Ele está a cumprir muito bem o que lhe pedimos e vai continuar a fazê-lo. Tenho muitos médios e é preciso tomar opções", disse Zidane.

A respeito da perda de espaço de Rodrygo, o francês afirmou: “Algumas vezes estará fora dos convocados e outras vezes estará entre os eleitos porque temos 25 jogadores no pantel".

“Cada um é livre de criticar e é o que vocês fazem. Vocês fazem o vosso trabalho e compreendo o que fazem. Depois de perder dois jogos já sabia que iam criticar, mas vou continuar a lutar junto dos meus jogadores, pois tenho os melhores, acrescentou.

Barcelona e o 'Clásico'

Dois nomes do Barcelona foram destacados por Zidane, que ressaltou também um conjunto com muitos valores: “Sabemos da importância do Messi na sua equipe. É um jogador fundamental para eles, mas faz parte de um grupo que também sabe fazer bem as coisas. Nós nos preocupamo com aquilo que temos de fazer e estamos conscientes de que enfrentaremos um rival muito bom. Braithwaite é bom jogador e acaba de chegar a uma equipe onde existem muitos bons jogadores".

Projetando o confronto, Zidane voltou a classificar o momento como complicado: “Amanhã vamos dar tudo em campo. No futebol nunca se sabe como serão as coisas. Agora atravessamos um momento delicado, depois de quatro meses sem perder. Temos de ser positivos e amanhã temos a oportunidade de mudar as coisas".