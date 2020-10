Ramos diz que Barça "sofre sem a bola" e que pênalti foi "claríssimo"

Sergio Ramos foi contundente após a vitória por 3 a 1 no Clásico'. O capitão do Real Madrid, protagonista no gol que deixou seu time novamente com vantagem no placar, garantiu que o árbitro acertou no pênalti sofrido por ele mesmo em lance com Lenglet.

"O pênalti é claríssimo. Para mi, é bastante claro o lance. Os árbitros e o VAR estão aqui para ajudar. Não se pode julgar o árbitro", afimou em entrevista a 'MovistarLaLiga'.

Ramos também falou sobre a atuação do Barcelona e elogiou o desempenho de sua equipe: "Eles sofrem sem a bola. Na segunda metade, estivemos melhor do que na primeira. De modo geral, fomos muito bem".

"Um 'Clásico' é uma partida única no mundo. Encaramos com muita vontade. Sempre precisamos estar unidos e não podemos reclamar de más sequências ou resultados anteriores. Estamos contentes pelos três pontos, e animicamente será muito bom para nossos próximos jogos. Na casa do eterno rival sempre é muito gratificante", acrescentou o zagueiro.

Sergio Ramos quis dar um ponto final na fase irregular. "Uma semana de crise no Real Madrid são duas partidas. Temos que seguir somando de três em três e seguir com a boa energia coletiva", concluiu o capitão.