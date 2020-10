Real desperta no clássico e coloca o projeto de Koeman em xeque

Barcelona e Real Madrid fizeram um clássico digno da sua magnitude. Mesmo sem a presença da torcida, a proposta das duas equipes levou muita emoção.

Zidane e Koeman mudaram os seus times. Os merengues chegavam para o clássico com o maior rival com duas derrotas seguidas e com muita gente colocando em dúvida o trabalho de 'Zizou'. Já o Barça não vinha de bons resultados no Campeonato Espanhol, embora tenha goleado na estreia da Champions.

De um lado Vinicius, Valverde e Asensio, enquanto do outro estavam Pedri, Ansu Fati e Dest. A renovação chegou no clássico, muito emobra os veteranos tenham deixando as suas marcas.

Quando a bola rolou tivemos muita intensidade dos dois lados. E não demorou para a primeira bola entrar nas redes. Aos cinco minutos, Benzema encontrou um espaço entre a defesa do Barcelona e deu uma linda assistência para Valverde invadir a área como o elemento surpresa e fuzilar as redes de Neto, que nada pôde fazer!

Mas três minutos depois veio a resposta do Barça. Alba foi lançado nas costas De Nacho e fez o cruzamento na medida para Ansu Fati, que chegou antes de Sergio Ramos, empatar o jogo!

Com o passar do tempo o jogo foi ficando mais equilibrado, sem o ritmo alucinante dos primeiros minutos, mas continuava completamente aberto.

Aos 23', Messi recebe na área, ajeita no peito, dribla a marcação e bate de direita, mas Courtois salta para fazer a defesa. A resposta do Real veio no lance seguinte quando Benzema finalizou de dentro da área obrigando Neto a fazer uma bela defesa.

No finalzinho do primeiro tempo, Nacho teve deixar o campo com problemas musculares, dando lugar a Lucas Vázquez. Mais gols e emoções ficaram guardados para a segunda etapa.

Aos 51', grande momento do Barça. Ansu Fati recebeu de Messi, parou na frente de Sergio Ramos e bateu cruzado. A bola passou com muito perigo perto da trave de Courtois. Na jogada seguinte foi a vez de Coutinho errar o alvo. Fati cruzou na cabeça do brasileiro, que mandou para fora.

Quando Barça parecia superior, veio o segundo gol do Real Madrid. Após cobrança de falta, Lenglet puxou a camisa de Sergio Ramos dentro da área e, no primeiro momento, o árbitro mandou o lance seguir. Até que foi chamado pelo VAR, revisou a jogada no monitor e marcou a penalidade. O próprio Ramos foi para a cobrança e recolocou o Real na frente.

Atrás no placar, o Barça foi para cima e Koeman colocou em campo Dembélé, Trincão e Griezmann. As mudanças promovidas pelo treinador deixaram os azulgranas expostos e o Real soube aproveitar isso bem.

O placar só não foi mais amplo devido a grande atuação de Neto, que fechou a meta em três oportunidades claras de gol. O brasieliro parou Toni Kroos duas vezes e Sergio Ramos uma, em lances praticamente seguidos.

No entanto, aos 90' não deu para o goleirão. Modric lançou Vini Jr., o atacante dividiu com Neto, a bola sobrou para Rodrygo que rolou para Modric limpar a marcação e bater de três dedos com o gol aberto.

O 'Clássico' serviu para dar fôlego a Zidane e para abrir os olhos do Barcelona de Koeman, que não sabe o que vencer na comeptição doméstica há três rodadas.

Com o resultado o Real Madrid chegou aos 13 pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol. Já o Barcelona é o 12º colocado com sete pontos.

Na próxima rodada o Real Madrid recebe a visita do Huesca (16º), enquanto o Barcelona encara o Alavés (18º) fora de casa.