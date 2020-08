Sergio Reguilón tornou-se um jogador-chave na equipe de Lopetegui nesta temporada, com 37 jogos e a final da Liga Europa pela frente. Quando tudo acabar, o lateral terá que voltar.

No clube merengue quase não tem lugar e Reguilón não gostaria de ficar mais uma temporada no banco depois do que mostrou no clube andaluz, e certamente há várias opções.

"Não tenho ideia de onde jogarei na próxima temporada. Temos que avaliar todas as opções que temos na mesa", disse ele em 'Muchodeporte'.

O lateral aposta em terminar a temporada da melhor maneira possível e indicou que a velocidade é um dos seus pontos fortes: "Nas temporadas há momentos e pode ser que seja neste que as coisas me corram bem".

"Para chegar à final é preciso fazer muitas coisas certas e poucas erradas. A Inter é uma equipe muito trabalhadora e vai ser uma final difícil. Não dá para julgar as coisas por apenas um jogo e será um ritmo muito alto. Lautaro e Lukaku são fantásticos", garantiu Reguilón sobre a Inter.